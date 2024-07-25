Новости происшествий

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Калужской области разбился вертолет Ми-28

07:55, 25.07.2024
В Калужской области разбился вертолет Ми-28
Фото: Дмитрий Щипанов

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, оба члена экипажа погибли. Об этом сообщили Минобороны и губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Вертолет выполнял плановый полет. На земле разрушений нет.

На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил, которая устанавливает точные причины трагедии.

Напомним, что на этой неделе в Якутии обнаружили обломки пропавшего вертолета. Воздушное судно найдено полностью разрушенным, также обнаружены тела погибших — пилота и трех пассажиров.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также