В Калужской области разбился вертолет Ми-28
В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, оба члена экипажа погибли. Об этом сообщили Минобороны и губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Вертолет выполнял плановый полет. На земле разрушений нет.
На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил, которая устанавливает точные причины трагедии.
Напомним, что на этой неделе в Якутии обнаружили обломки пропавшего вертолета. Воздушное судно найдено полностью разрушенным, также обнаружены тела погибших — пилота и трех пассажиров.
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