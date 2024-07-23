В Казани увеличили число камер с ИИ для контроля за перевозкой сыпучих грузов

Фото: Максим Платонов

На дорогах Казани начали работать 46 новых камер, оснащенных искусственным интеллектом. Они отслеживают перевозку сыпучих грузов и мусора без полога. Об этом сообщила пресс-служба исполкома города.

Система по выявлению нарушителей была отработана и внедрена в работу столицы республики в конце прошлого года. За это время повысилось количество случаев неправильной перевозки грузов, в связи с чем было принято решение увеличить количество камер.

Согласно Правилам благоустройства Казани, не допускается перевозить грунт, сыпучие строительные материалы, мусор, легкую тару и спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Также нельзя транспортировать строительные смеси и растворы без принятия мер, исключающих возможность пролития их на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к проезжей части полосу газона.

За игнорирование правила предусмотрена административная ответственность: штраф для физлиц в размере от 2 до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также стало известно, что на повышение безопасности движения в Казани выделят 150 млн рублей. В списке работ — установка 400 дорожных знаков и 89 светильников, ремонт более 8,8 тыс. кв. м дорожного покрытия. Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов пообещал доделать работы до 1 сентября.

Олег Исаков