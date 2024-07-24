В Татарстане выявили 32 мигрантов-нарушителей: 8 из них выдворят из страны

Фото: Максим Платонов

В ходе рейдов по предотвращению нелегальной миграции в Татарстане правоохранители выявили 32 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

Рейды проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Проверки прошли на овощной базе в Казани, где обнаружили 23 мигрантов-нарушителей, а также на территории строящегося жилищного комплекса в Нижнекамске, где работали незаконно девять иностранных граждан.

В отношении всех правонарушителей составили протоколы административного характера. Восемь иностранцев, проигнорировали режим пребывания в России, и решением Приволжского районного суда Казани подвергнуты принудительному выдворению за пределы страны. Еще шесть мигрантов по решению Нижнекамского районного суда обязаны самостоятельно покинуть Россию.

Подчеркнем, что вчера первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто сообщит о местах проживания нелегальных мигрантов.



Анастасия Фартыгина