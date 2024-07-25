В Казани на Авангардной грузовик повредил контактные провода троллейбусов

В Казани произошло повреждение контактной сети на перекрестке ул. Авангардной и Поперечно-Авангардной.

По сообщению «Метроэлектротранса», на одном из перекрестков в Казани крупногабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть. В результате инцидента движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а временно осуществляется через улицу Глазунова. Троллейбусные маршруты №6 и 9 следуют через Танковое кольцо.

На месте работают аварийные службы предприятия. Жителей города просят заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений.

Анастасия Фартыгина