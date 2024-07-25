В Казани на Авангардной грузовик повредил контактные провода троллейбусов
В Казани произошло повреждение контактной сети на перекрестке ул. Авангардной и Поперечно-Авангардной.
По сообщению «Метроэлектротранса», на одном из перекрестков в Казани крупногабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть. В результате инцидента движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а временно осуществляется через улицу Глазунова. Троллейбусные маршруты №6 и 9 следуют через Танковое кольцо.
На месте работают аварийные службы предприятия. Жителей города просят заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений.
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