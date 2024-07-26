В Ульяновске произошел пожар в многоквартирном доме: три человека погибли, двое пострадали

Фото: Динар Фатыхов

Вечером 26 июля в Ульяновске на улице Корунковой произошел пожар, в результате которого погибли три человека. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, сообщили в областном управлении Следкома России.

По информации ведомства, около 19:30 в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска раздался хлопок, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли трое человек, включая двухлетнего мальчика. Еще два человека пострадали: мужчина 36 лет с ожогами доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, а женщина 76 лет от госпитализации отказалась.

Как уточнили в региональном Министерстве здравоохранения, всего удалось спасти 25 человек. На месте ЧП работали 68 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано.