В Атлантическом океане у побережья Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Фото: Галия Шакирова

Рыболовецкое судно с 27 членами экипажа затонуло в Атлантическом океане в 200 морских милях от Фолклендских островов. На борту корабля присутствовали российские граждане, а также десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Корабль вышел в море 21 июля. На следующий день судно подало сигнал бедствия рядом с Фолклендскими островами. Прибыв на место происшествия на шлюпках, спасатели обнаружили 14 членов экипажа. В настоящее время семь человек остаются пропавшими без вести, шестеро погибли, сообщает «Газета.ru».

Схожее происшествие случилось в начале года в Средиземном море. Тогда затонуло судно, которое перевозило в Европу более 100 беженцев. В результате затопления корабля погибло более 100 человек.

UPD: Стало известно, что во время крушения рыболовецкого судна у берегов Фолклендских островов в Атлантическом океане погибли трое россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Разиль Самигуллин