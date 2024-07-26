В Челябинской области прорвало дамбу: около 200 человек в зоне подтопления

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В Челябинской области произошел смыв плотины на водохранилище, из-за чего населенные пункты, находящиеся ниже по течению, могут оказаться в зоне риска, сообщает ГУ МЧС. В регионе ввели режим ЧС.



Инцидент произошел из-за обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу. В результате была размыта плотина длиной 100 метров. Длина плотины составляет 500 метров, а объем — 7,8 млн кубических метров.



По ходу движения воды расположены четыре села: поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево. Далее вода попадает в Аргазинское водохранилище.

