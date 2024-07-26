В Казани мать заключенного пыталась передать в колонию конфеты с метадоном

Сотрудники УФСИН по Татарстану совместно с полицией пресекли попытку доставки крупной партии наркотических веществ в исправительную колонию №2. Об этом сообщается на сайте службы.

В ходе досмотра передачи продуктов питания в комнате приема-передач обнаружили и изъяли мармелад и самодельные конфеты, пропитанные метадоном.

Экспертиза установила, что общая масса метадона в конфетах составила 165,54 грамма, что квалифицируется как крупный размер. Лакомства предназначались для 35-летнего заключенного, отбывающего наказание по статье о незаконном обороте наркотических средств.

Запрещенную передачу ему принесла мать. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.



Кроме того, в пестречинской колонии №3 забраковали посылку для осужденного из Курганской области. В железных консервах с медом оперативники обнаружили запрещенные к проносу мобильники, наушники и сим-карты.



Анастасия Фартыгина