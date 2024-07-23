Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после массовой драки в Казани

Фото: Максим Платонов

В социальных сетях распространились кадры массовой драки возле этнического заведения в Казани. Местные жители жалуются на то, что мигранты регулярно шумят и нарушают общественный порядок рядом с этим местом.

Люди боятся за свою безопасность и безопасность своих детей, так как им приходится часто проходить мимо этого заведения. Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах.

Напомним, жители казанского комплекса «Открытие» от застройщика «Тектум», расположенного в Советском районе, начали массово жаловаться на нарушения санитарных норм в недавно открывшемся кафе. По словам жителей, сотрудники кафе выливают темную жидкость прямо на проезжую часть, моют противень на асфальте, готовят еду во дворе — на мангале, рядом с парковкой. Кроме того, уборка осуществляется теми же хозяйственными приборами, что и на улице.

Рената Валеева