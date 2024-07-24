В Непале разбился пассажирский самолет: погибли 18 человек

Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

— Авария произошла после того, как рейс, направлявшийся в Покхару, при взлете съехал с взлетно-посадочной полосы, — уточняет издание.

На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, 18 из них погибли — в живых остался только капитан судна — его в срочном порядке направили в медицинское учреждение.

По словам очевидцев, при взлете самолет резко повело, в результате чего тот ударился крылом о землю. Воздушное судно загорелось и упало в ущелье на восточной стороне взлетно-посадочной полосы.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и пожарные.

Олег Исаков