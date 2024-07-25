Водитель говорит — ехал 20 км/ч: как в МВД Татарстана расследуют наезд полицейского на ребенка

Фото: "Реальное время"

По факту ДТП с ребенком в казанском ЖК «Сказочный лес» возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, повлекшем причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ). При этом нарушения сотрудники ГАИ усматривают и в действиях водителя, и в действиях шестилетнего мальчика, сообщили «Реальному времени» сегодня в пресс-службе МВД Татарстана.



Напомним, 9 июля в 17 часов 47 минут служебный автомобиль Toyota Camry, закрепленный вместе с водителем за полковником Юрием Колпаковым, замначальника тыла МВД Татарстана, сбил ребенка на внутриквартальном проезде ЖК. Малыш после удара о капот пролетел почти 6 метров и чудом остался жив — первичное обследование не выявило даже переломов и сотрясения. За рулем авто, по данным источников «Реального времени», находился 21-летний водитель-полицейский. Его шефа в салоне не было.

Принадлежность иномарки к МВД в официальном ответе на запрос «Реального времени» ни подтверждать, ни опровергать не стали. Как и делиться результатами служебной проверки в отношении водителя. Зато озвучили версию последнего: «Выезжал со двора, двигаясь со скоростью 20 км/ч, совершил наезд на ребенка, который неожиданно вышел из-за припаркованных автомобилей у края проезжей части. Обзор был ограничен».



На тот же ограниченный обзор и припаркованные в нарушение знака «Остановка запрещена» машины указывал отец пострадавшего мальчика.

При этом в МВД отметили: с начала года у домов №107, 103, 105 и 109 по улице Гареева выявлено 29 нарушений ПДД, причем 15 материалов составлены именно за нарушение правил парковки.

Судя по тому, что количество машин под запрещающими знаками не убывает, средняя результативность работы — два наказанных в месяц — других водителей-нарушителей не пугает.

Водитель иномарки в тот вечер не выбрал безопасную скорость, а ребенок при выходе из-за препятствия не убедился в отсутствии приближающегося транспорта — такими предварительными результатами расследования ДТП поделились в пресс-службе министерства.

Не остался без ответа и такой важный вопрос: что делается для решения вопроса об оборудовании этого опасного участка пешеходными переходами и «лежачими полицейскими». Из ответа следует — сбили ребенка на придомовой (!) территории и вопросы «изменения организации движения на ней» относятся к компетенции общего собрания собственников помещений, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ.

Ну а в планах дознания — дождаться ответов на запрос медикам и назначить по этой истории судебно-медицинскую экспертизу по тяжести повреждений ребенка.

Подробности этой истории — в материале «Реального времени».