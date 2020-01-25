В Башкирии на пожаре погибли три человека

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

В Башкирии в результате пожара погибли три человека. Инцидент произошел сегодня вечером на ул. Центральная в деревни Гумерово Ишимбайского района.

По прибытии спасатели выяснили, что происходило открытое горение бревенчатого жилого дома размером 5х8м. Пожар локализован на площади 40 кв.м.

На место пожара направлена испытательная пожарная лаборатория, психологи и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

В результате пожара погибло три человека: две женщины 1959 и 1996 г.р. и мальчик 2016 г.р. Ещё один ребёнок 2017 г.р. госпитализирован в ГБУЗ Детская ЦРБ г. Ишимбай.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина.