В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
Сегодня утром в деревне Бирюбашево Мишкинского района Башкирии загорелся частный дом. В огне погиб 55-летний мужчина.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома размером 6х8 м. Площадь пожара составила 48 кв. м.
При разборе конструкций обнаружен погибший мужчина 1964 года рождения.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым