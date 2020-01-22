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Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

09:32, 22.01.2020
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
Фото: МЧС по РБ

Сегодня утром в деревне Бирюбашево Мишкинского района Башкирии загорелся частный дом. В огне погиб 55-летний мужчина.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома размером 6х8 м. Площадь пожара составила 48 кв. м.

При разборе конструкций обнаружен погибший мужчина 1964 года рождения.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Происшествия Башкортостан
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