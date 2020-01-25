Татарстанские спектакли покажут на фестивале «Золотая маска»

В этом году в конкурсную программу фестиваля Национальной театральной премии «Золотая маска» от Татарстана вошли два спектакля: творческого объединения «Алиф» и центра реализации творческих проектов «Инклюзион» («Аллюки»), камерного балета «Пантера» («Арена»).

Постановки Атнинского татарского государственного драматического театра им. Г. Тукая («Фронтовичка») и Буинского государственного драматического театра («Папоротник») попали в программу внеконкурсных проектов «Маска Плюс», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Всего в фестивале примут участие 81 театр из 29 городов, состоится более 250 показов 101 спектакля. Конкурсная программа театральной премии продлится до 14 апреля. Церемония награждения лауреатов состоится в Концертном зале «Зарядье» 15 апреля.

Напомним, что в прошлом году опера о Свияжске была удостоена спецпремии «Золотой маски».