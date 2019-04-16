Опера о Свияжске удостоена спецпремии «Золотой маски»

Опера «Сны Иакова, или Страшно место» фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando, фонда поддержки современного искусства «Живой город» и государственного музея заповедника «Остров-град Свияжск» получила вторую спецпремию жюри музыкального театра «Золотой маски».

На сцену Большого театра для награждения поднялся композитор оперы Александр Маноцков, сообщается на странице премии в Facebook.

Напомним, что опера «Сны Иакова, или Страшно место» претендовала на премию в номинациях «Опера/спектакль», «Опера / работа режиссера» и «Работа композитора в музыкальном театре».

Напомним, что премьера оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» состоялась у монастырской стены Свияжска летом 2017 года. В основу либретто легли тексты от Ветхого Завета и монастырских летописей до личных дел заключенных Свияжской колонии.