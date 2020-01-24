Исследование: половина россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Почти половина россиян (46%) готовы сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, следует из опроса портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, 14% однозначно готовы к вакцинации, еще 32% склонны к положительному ответу.

Наибольшая готовность сделать прививку от нового вируса проявилась у респондентов до 24 лет. 65% опрошенных людей в этой возрастной категории заявили, что готовы привиться.

Однако 37% респондентов сомневаются, что пойдут на такой шаг. 17% опрашиваемых заявили, что однозначно не будут делать себе прививку против коронавируса. Отмечается, что больше всего таких респондентов среди людей в возрасте от 45 лет и старше, передает «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Татарстане не было госпитализаций с подозрением на коронавирус.



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