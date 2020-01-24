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Роспотребнадзор: в Татарстане нет госпитализированных с подозрением на коронавирус

15:23, 24.01.2020
Роспотребнадзор: в Татарстане нет госпитализированных с подозрением на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не было госпитализаций с подозрением на коронавирус. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как Татарстан защищен от коронавируса. Меры безопасности усилены в аэропортах «Казань» и «Бегишево».

На сегодня в Китае заразились уже уже более 880 человек, два города полностью блокированы. Вероятным источником болезни ученые назвали съедобных змей.

ОбществоМедицина Татарстан
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