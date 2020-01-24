Роскачество порекомендовало не бояться вин с диоксидом серы

Роскачество порекомендовало потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы.

«Если все же страх перед «ненатуральным» есть — выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше», — сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам экспертов, сера и диоксид серы являются сертифицированной во всем мире пищевой добавкой. Они вредны при больших количествах, однако в малой концентрации — это один из элементов, играющих собственную роль в организме человека.

В то же время существуют люди с индивидуальной чувствительностью диоксида серы. Это вещество может вызывать аллергическую реакцию менее чем у 1% потребителей, выше этот процент среди астматиков — по разным данным, от 6 до 10%, сообщает Роскачество.

Ранее Роскачество составило рейтинг российских игристых вин.