Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Роскачество определило лучшие игристые вина, произведенные в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Лучшим эксперты назвали розовое полусухое игристое вино «Мысхако».

Эта марка получила 83,7 балла из 100 возможных, следует из сообщения Роскачества. Второе место заняло российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании с 83 баллами.

Тройку лидеров замыкает игристое полусладкое белое вино под брендом ZB, получившее 82,89 балла.

В Роскачестве отмечают, что всего было исследовано 131 наименование.

В ведомстве также напомнили о критериях выбора хорошего игристого вина. В первую очередь необходимо найти на этикетке обозначение «игристое вино» или «российское шампанское». На рынке также немало газированных винных напитков, содержащих ароматизаторы и большое количество воды.

Также весомое значение имеет обозначение «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)». Такие марки производятся из винограда, выращенного в определенном регионе РФ.

В прошлом году «Реальное время» составляло рейтинг регионов по потреблению шампанского и крепкого алкоголя. Оказалось, что больше всего шампанское любят на Сахалине и в Магаданской области.