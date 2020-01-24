Черчесов поддержал решение «Зенита» отдать Кокорина в аренду в «Сочи»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал решение «Зенита» отдать нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените», — считает Черчесов.

Также тренер национальной команды оценил шансы Кокорина попасть в состав сборной России на чемпионат Европы.

«А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», — заявил тренер.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб.