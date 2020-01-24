СМИ: в России вырастут цену на аренду жилья

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Эксперты спрогнозировали рост цен на арендное жилье в России. В крупных городах цены на аренду вырастут от 5 до 15%.

Среди причин подорожания эксперты назвали введение эскроу-счетов, подорожание жилищно-коммунальных услуг, а также регистрацию собственников в качестве самозанятых. Чтобы компенсировать расходы по оплате налогов, владельцы квартир повышают арендную плату, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что рост цен на новостройки в Казани составил более чем 20%.