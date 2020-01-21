Эксперт: за 2019 год цены на новостройки в Казани выросли более чем на 20%

По итогам 2019 года стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в российских городах-миллионниках выросла на 9%, до 75,7 тыс. рублей. Об этом заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Больше всего цены выросли в Казани, Уфе, Воронеже и Омске и Уфе (более чем на 20%), меньше всего — в Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Самаре (от 4%).

Ранее Попов заявил, что в 2020 году в РФ цены на квартиры в новостройках вырастут на 10%, на вторичное жилье — на 6%.