Казань представили на международной туристической выставке в Испании

Казань представлена на юбилейной 40-й международной туристической выставке FITUR 2020, которая накануне открылась в Мадриде.

Объединенный стенд России организован Федеральным агентством по туризму. Он спроектирован в форме распахнутой книги, страницы которой символизируют культурное многообразие страны и открытость.

Посетители выставки смогут познакомиться с культурой Татарстана и Казани, приобрести сувениры, узнать о туристическом потенциале.

Помимо республики и ее столицы на российском стенде представлены Московская, Калининградская, Ростовская области, Республика Северная Осетия — Алания, а также Санкт-Петербург и Сочи, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что сооснователь конкурса World Travel Awards Грэм Кук рассказал, что Татарстану следует сделать ставку на высокие технологии в сфере туризма. В качестве примера он привел реализацию Hyperloop, проекта высокоскоростного поезда Илона Маска.

