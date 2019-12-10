В Татарстане предложили построить поезд проекта Илона Маска для привлечения туристов

Сооснователь конкурса World Travel Awards Грэм Кук рассказал, что Татарстану следует сделать ставку на высокие технологии в сфере туризма. В качестве примера он привел реализацию Hyperloop, проекта высокоскоростного поезда Илона Маска.

«С высоты своего опыта могу сказать, что необходимо присутствие крупных сетевых отелей. Затем здесь необходимо развитие инфраструктуры. Возможно, и Hyperloop, и космические путешествия», — сказал он.

Следующим этапом, по мнению Кука, нужно сделать Казань социальным городом, это поможет привлечь гостей со всего мира.

«Я вижу большой потенциал в том, чтобы сделать Казань столицей мирового туризма в плане технологий», — сказал Грэм Кук.