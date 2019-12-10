В Татарстане предложили построить поезд проекта Илона Маска для привлечения туристов
Сооснователь конкурса World Travel Awards Грэм Кук рассказал, что Татарстану следует сделать ставку на высокие технологии в сфере туризма. В качестве примера он привел реализацию Hyperloop, проекта высокоскоростного поезда Илона Маска.
«С высоты своего опыта могу сказать, что необходимо присутствие крупных сетевых отелей. Затем здесь необходимо развитие инфраструктуры. Возможно, и Hyperloop, и космические путешествия», — сказал он.
Следующим этапом, по мнению Кука, нужно сделать Казань социальным городом, это поможет привлечь гостей со всего мира.
«Я вижу большой потенциал в том, чтобы сделать Казань столицей мирового туризма в плане технологий», — сказал Грэм Кук.
Справка
Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году Илоном Маском. Представляет собой закрытую трубу, в которой поезд движется со скоростью до 400 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.
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