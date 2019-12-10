Новости технологий

20:12 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане предложили построить поезд проекта Илона Маска для привлечения туристов

19:19, 10.12.2019 1
В Татарстане предложили построить поезд проекта Илона Маска для привлечения туристов
Фото: wikimedia.org Z22

Сооснователь конкурса World Travel Awards Грэм Кук рассказал, что Татарстану следует сделать ставку на высокие технологии в сфере туризма. В качестве примера он привел реализацию Hyperloop, проекта высокоскоростного поезда Илона Маска.

«С высоты своего опыта могу сказать, что необходимо присутствие крупных сетевых отелей. Затем здесь необходимо развитие инфраструктуры. Возможно, и Hyperloop, и космические путешествия», — сказал он.

Следующим этапом, по мнению Кука, нужно сделать Казань социальным городом, это поможет привлечь гостей со всего мира.

«Я вижу большой потенциал в том, чтобы сделать Казань столицей мирового туризма в плане технологий», — сказал Грэм Кук.

Справка

Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году Илоном Маском. Представляет собой закрытую трубу, в которой поезд движется со скоростью до 400 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.

ТехнологииОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:25
    Дайте товарищу Куку (родственник?) почитать "12 стульев", о Нью-Васюках.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров