Фронтовики Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить в поездах дальнего следования

РЖД объявили об предоставлении бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Льгота предоставляется в честь праздника 75-летия Победы.

С каждым ветераном может бесплатно проехать один сопровождающий. Оформить бесплатный билет можно будет в вагоны купе, СВ, люкс, на места для сидения всех категорий поездов. Количество поездок не ограничено. Также не будет взиматься дополнительная плата за сервисные услуги и питание, передает пресс-служба РЖД.

Для оформления билета потребуется предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготу, — удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Ранее изменилось расписание курсирования пригородных поездов в аэропорт Казани и Свияжск.

