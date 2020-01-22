В Казани изменится расписание пригородных поездов в аэропорт и Свияжск

С 27 января вступает в силу новое расписание курсирования пригородных поездов в аэропорт Казани и Свияжск. Информация опубликована на сайте Министерства транспорта и дорожного строительства.

Поезд №6710 сообщением Казань — Аэропорт будет отправляться со станции в 18.10 — на пять минут позже. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Аэропорт запланировано на 18.38. Отправление со станции Аэропорт в 18.54 произойдет также на пять минут позже — в 18.54.



По данным ведомства, расписание изменено для обеспечения возможности пересадки с пригородного поезда Канаш — Казань.



Также изменится порядок курсирования пригородного поезда №6359 Казань — Свияжск. Поезд будет отправляться из Казани в 19.29 (на две минуты позже). Прибытие на станцию Свияжск запланировано на 20.42.

