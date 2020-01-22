Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию об отправке нападающего питерцев Александра Кокорина в аренду в «Сочи».

«Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, накануне официальный сайт «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Однако чуть позже нападающий вышел в стартовом составе «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха» (10:0), в котором забил три мяча.

После игры главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что он рассчитывает на Кокорина в весенней части чемпионата.

Пресс-служба «Зенита» пока официально не объявляла об уходе футболиста.