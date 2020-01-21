Кокорин вышел с капитанской повязкой и сделал хет-трик в матче за «Зенит» после новости об аренде в «Сочи»
«Зенит» одержал разгромную победу в контрольном матче с клубом «Аль-Увайнах» (10:0) из третьего дивизиона Катара.
С капитанской повязкой команду на поле вывел нападающий Александр Кокорин, чуть позже записавший на свой счет хет-трик. Также три гола в матче забил Сердар Азмун, Артем Дзюба оформил дубль.
Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет в субботу, 25 января. Соперником сине-бело-голубых станет чемпион Австрии «Зальцбург».
Напомним, ранее ФК «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца нынешнего сезона.
Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) — «Аль-Увайнах» (Катар) — 10:0
Голы: Кокорин — 3, Дзюба — 2, Азмун — 3, Осорио, Дриусси.
Состав «Зенита» на первый тайм: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.
Состав «Зенита» на второй тайм: Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.СпортФутбол
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