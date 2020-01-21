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Кокорин вышел с капитанской повязкой и сделал хет-трик в матче за «Зенит» после новости об аренде в «Сочи»

19:21, 21.01.2020
Кокорин вышел с капитанской повязкой и сделал хет-трик в матче за «Зенит» после новости об аренде в «Сочи»
Фото: commons.wikimedia.org

«Зенит» одержал разгромную победу в контрольном матче с клубом «Аль-Увайнах» (10:0) из третьего дивизиона Катара.

С капитанской повязкой команду на поле вывел нападающий Александр Кокорин, чуть позже записавший на свой счет хет-трик. Также три гола в матче забил Сердар Азмун, Артем Дзюба оформил дубль.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет в субботу, 25 января. Соперником сине-бело-голубых станет чемпион Австрии «Зальцбург».

Напомним, ранее ФК «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца нынешнего сезона.

Контрольный матч.

«Зенит» (Россия) — «Аль-Увайнах» (Катар) — 10:0

Голы: Кокорин — 3, Дзюба — 2, Азмун — 3, Осорио, Дриусси.

Состав «Зенита» на первый тайм: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

Состав «Зенита» на второй тайм: Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.

СпортФутбол
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