Роспотребнадзор создал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Роспотребнадзор разработал два независимых средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

Одно из них выявляет новый коронавирус, второе может быть использовано и для выявления заболевания, вызванного новым коронавирусом, и для диагностирования другого опасного заболевания — тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS), известного как атипичная пневмония.

В ведомстве отметили, что с помощью новых средств болезнь станет возможно обнаружить на ранних стадиях, а это позволит осуществить экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом, пишет RT.

Кроме того, тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и Всемирной организации здравоохранения информации.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим в Китай, как не заразиться коронавирусом.

