В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от нового вируса выезжающим в Китай

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим в Китай, как не заразиться коронавирусом.

В частности, в ведомстве посоветовали мыть руки, носить защитную маску и не посещать рынки, где продают животных и морепродукты.

Также специалисты рекомендовали употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

«При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали заранее планировать поездки в КНР и по возможности воздержаться от поездок в Ухань до стабилизации ситуации.

Ранее в ведомстве заявили, что вероятность распространения нового вируса в России низкая.