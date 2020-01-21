Верховный суд Татарстана перенес заседание по проверке законности ареста за «приговоры» Пескову и Сечину

Верховный суд Татарстана перенес заседание по апелляционным жалобам на арест 38-летнего челнинца Карима Ямадаева. Изначально оно должно было пройти сегодня, однако, согласно картотеке суда, оно пройдет 24 января.

Ямадаева обвиняют в публичных призывах к терроризму в интернете и оскорблении представителей власти за постановочные видеоролики в Сети, в которых сам Ямадаев исполнил роль судьи. В веб-сериале «Судья Грэмм» о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ) Ямадаев сыграл роль судьи. Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.

Как стало известно «Реальному времени», заседание отложили по ходатайству самого арестованного. Ямадаев отказался от услуг дежурного защитника, настаивая на присутствии своего адвоката. Последний не смог присутствовать на заседании, поскольку о его дате стало известно лишь накануне.

В начале января Ямадаева обвинили в преступлении и арестовали до 29 февраля.