Верховный суд РТ оценит законность ареста за «приговоры» Пескову и Сечину

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Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено заседание по апелляционным жалобам на арест 38-летнего челнинца Карима Ямадаева. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму в интернете и оскорблении представителей власти — за постановочные видеоролики в Сети, в которых сам Ямадаев исполнил роль судьи.



Напомним, ролики с судилищем над людьми в черном с мешками на головах и табличками «Дмитрий Песков», «Владимир Путин» и «Игорь Сечин» было опубликовано под Новый год. В начале января Ямадаева обвинили в преступлении и арестовали до 29 февраля.

По мнению защиты, на момент ареста у следствия не было доказательств, что опубликованный материал с четкой отсылкой в 2022 год и указанием на «исключительно художественный» замысел, «не преследующий пропаганду насилия», содержит и те самые призывы к терроризму. Адвокат оппозиционера подчеркивал — лингвистическая экспертиза суду представлена не была, лишь осмотр веб-страниц полицейскими.

В Следкоме по РТ это дело не комментируют.