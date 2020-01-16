СМИ: цены на новостройки вырастут на 10%

В 2020 году в РФ цены на квартиры в новостройках вырастут на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Об этом заявил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

При этом новостройки, которые продаются лучше, могут вырасти в цене до 15%. Рост цен больше всего будет заметен осенью и весной, летом же наступит стагнация. Связано это с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование (эскроу-счета), инфляцией, снижением темпов строительства, а также снижением ставок по ипотеке, передает ТАСС.

Отметим, что в Казани стоимость строительства первого дома с применением эскроу-счетов увеличилась на 8%.

