В Татарстане на строительство детсадов направили 3,5 млрд рублей в 2019 году

В Татарстане в 2019 году более 3,5 млрд рублей направили на строительство 28 детских садов в рамках нацпроекта «Демография».

«По федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» в Татарстане в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 28 детских садов на 5 тысяч 870 мест, из них более 3 тысяч ясельных. Лимит финансирования в 2019 году составил 3,51 млрд рублей», — сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

Кроме того, благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в районах республики построены три универсальные спортплощадки, а также закуплены и смонтированы два комплекта искусственного покрытия для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что в двух новых микрорайонах Нижнекамска началось строительство двух детских садов на 260 мест в рамках реализации национального проекта «Демография».

