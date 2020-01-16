В Нижнекамске началось строительство двух детских садов за 432 млн рублей

В двух новых микрорайонах Нижнекамска началось строительство двух детских садов на 260 мест в рамках реализации национального проекта «Демография».

Также в дошкольных учреждениях будет предусмотрено по 120 мест для детей до трех лет, которые станут посещать ясельные группы.

На эти цели было выделено 432 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Один из детских садов появится на улице Чишмале. Планируется, что дошкольное учреждение достроят в III квартале 2020 года.



Как отмечает пресс-служба Минобрнауки РТ, в новых детских садах будут работать узкие специалисты, которые бесплатно обучат воспитанников хореографии, ручному труду, а также английскому и татарскому языкам.

Записаться в новые детсады можно будет уже в апреле. Планируется, что дошкольные учреждения откроются в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что в этом году в Набережных Челнах по программе капитального ремонта дошкольных учреждений обновят пять детсадов на 296,5 млн рублей.

