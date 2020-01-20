СМИ: Вашингтон решил не давать визы беременным, чтобы родившиеся в стране младенцы не получали гражданство

В Белом доме планируют начать отмену «права почвы», позволяющего родившимся на территории США младенцам автоматически получать гражданство страны. Пока сотрудники Госдепартамента США получат право отказывать иностранцам в получении краткосрочных туристических и деловых виз.

Отказать чиновники смогут, если посчитают, что настоящей целью поездки является автоматическое получение гражданства, передает Axios.

Такое же правило в дальнейшем может быть распространено на таможенную и пограничную службы.

Против выдачи гражданства только за рождение на территории США уже давно выступает президент страны Дональд Трамп. Его активная борьба с нелегальной миграцией уже вызвала критику со стороны значительной части американского общества.