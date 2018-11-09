Трамп подписал указ о запрете нелегальным мигрантам получать убежище

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает нелегальным мигрантам подавать заявление на получение убежища.

«Нам нужны люди в нашей стране, но они должны прибывать легально», — приводит слова американского лидера RT со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось о намерении Трампа отменить право на гражданство для детей неграждан или незаконных мигрантов, родившихся на территории страны.