Новости общества

23:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп планирует отменить право на гражданство США по рождению

22:21, 30.10.2018
Трамп планирует отменить право на гражданство США по рождению
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство для детей неграждан или незаконных мигрантов родившихся на территории страны.

«Мы единственная страна в мире, где человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами. Это смешно. Это смешно и это должно закончиться», — сказал он в интервью Axios.

Напомним, что Трамп говорил о планах отменить норму получения гражданства по праву рождения еще во время своей предвыборной кампании.

Ранее американский лидер отменил программу защиты детей-иммигрантов от депортации.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты