Трамп планирует отменить право на гражданство США по рождению

Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство для детей неграждан или незаконных мигрантов родившихся на территории страны.



«Мы единственная страна в мире, где человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами. Это смешно. Это смешно и это должно закончиться», — сказал он в интервью Axios.

Напомним, что Трамп говорил о планах отменить норму получения гражданства по праву рождения еще во время своей предвыборной кампании.



Ранее американский лидер отменил программу защиты детей-иммигрантов от депортации.