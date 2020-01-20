На форуме в Давосе Минниханов встретится с главой университета Сингапура

Президент Татарстана Рустам Минниханов войдет в состав российской делегации, которая примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В планах главы республики встреча с президентом Национального университета Сингапура Тан Энг Чи.

Они обсудят вопросы сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уже рассказывала, что Минниханов проведет в Давосе встречи с руководством турецкого Sabanc Holding, французской нефтегазовой компании Total и немецкой Schneider Electric.

«Рустам Минниханов планирует посетить ряд тематических секций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы потребления, будущее цифровой экономики, вызовы энергетической сферы, формирование будущего городов и городских служб», — отмечается в сообщении.

Напомним, что форум стартует завтра, 21 января, и продлится три дня.