В Давосе Рустам Минниханов обсудит с гендиректором Total варианты сотрудничества с «Татнефтью»

В ходе Давосского форума, куда 20 января в составе российской делегации прибудет президент Татарстана Рустам Минниханов, глава республики проведет сразу несколько встреч с представителями крупнейших мировых промышленных компаний.



С руководством частного финансово-промышленного конгломерата Турции Sabanc Holding глава республики планирует обсудить открытие одной из компаний холдинга на территории Татарстана, а также участие в участии инфраструктурных проектов Иннополиса. Об этом сегодня в ходе еженедельного брифинга в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.



По словам официального представителя казанского Кремля, Рустам Минниханов также планирует встречи с руководством «Шнайдер Электрик» и гендиректором французской нефтегазовой компании Total Патриком Пуянне.



«Планируется, что Рустам Нургалиевич с руководством Total обсудит сотрудничество с «Татнефтью» по ряду проектов. Проекты в области альтернативной энергетики, возможности кооперации по производству на площадках Татарстана» — пояснила Галимова.



Президент Татарстана пробудет с рабочим визитом в Давосе с 20 по 24 января, посетив секционные заседания. Рустам Минниханов стал единственным руководителем субъекта РФ в составе российской делегации на Давосском форуме.