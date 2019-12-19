Загитова примет участие в апрельском шоу Тутберидзе, которое пройдет в Перми

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу своего тренера Этери Тутберидзе, которое пройдет в нынешнем году в Перми.

Кроме нее в программе «Чемпионы на льду» примут участие другие ученики тренера, а также приглашенные гости Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин и завершивший карьеру в прошлом сезоне Максим Ковтун.

Шоу пройдет 3 апреля 2020 года в пермском дворце спорта «Молот». В прошлый раз шоу Тутберидзе проходило в Краснодаре.

Напомним, ранее Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры.