Медведев назвал свои достижения на посту премьера

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что остался доволен работой кабинета министров, которому приходилось действовать в условиях кризиса и санкции.

«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал Медведев в интервью «Первому каналу».

Он напомнил, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.

«Дальше — больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях», — отметил экс-премьер.

Помимо этого, Медведев назвал важнейшим этапом работы правительства под его руководством национальные проекты.

Ранее Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров.

