Медведев назвал свои достижения на посту премьера
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что остался доволен работой кабинета министров, которому приходилось действовать в условиях кризиса и санкции.
«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал Медведев в интервью «Первому каналу».
Он напомнил, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
«Дальше — больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях», — отметил экс-премьер.
Помимо этого, Медведев назвал важнейшим этапом работы правительства под его руководством национальные проекты.
Ранее Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым