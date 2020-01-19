С начала года в Башкирии зарегистрировали более 2 тысяч самозанятых

Башкирия включилась в эксперимент с налогом на профессиональный доход. За 2 недели 2020 года в республике зарегистрировались более 2 тысяч самозанятых.

В региональном УФНС рассказали, что все самозанятые зарегистрировались через сервис «Мой налог», передает РБК.

Специальный налоговый режим начал работать в регионе с 1 января.

«Осуществлять можно любые виды деятельности, которые не запрещены. К запрещенным у нас относится перепродажа товаров, посредническая деятельность, производство и реализация подакцизных и маркируемых товаров, производство и реализация полезных ископаемых», — пояснила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по РБ Римма Гарипова.

Напомним, что в Татарстане к концу года были зарегистрированы более 60 тысяч самозанятых. Республика стала одним из четырех пилотных регионов, где проверяют проект с новым видом налога.