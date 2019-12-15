В России официально расширили эксперимент по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Таким образом, самозанятыми смогут стать жители Башкирии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономные округов.

В этом году данный режим в качестве эксперимента ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В республике уже зарегистрировались более 60 тысяч самозанятых.