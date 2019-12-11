В Татарстане зарегистрировались более 60 тысяч самозанятых

В Татарстане 54,5 тыс. жителей зарегистрировались самозанятыми, еще более 6 тыс. жителей соседних городов выбрали республику регионом своей деятельности.

Объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 млн рублей. Отмечается, что 80% от общего числа зарегистрированных ранее официально не работали и не платили налоги.

Кроме того, в Минэкономики РТ назвали города-лидеры по количеству зарегистрированных самозанятых. Так, в Казани на сегодняшний день это число составляет около 16 тыс., в Челнах — около 8 тыс., в Нижнекамском районе — 2,9 тыс., в Альметьевском — 2,7 тыс. и в Зеленодольском — 2,1 тыс. самозанятых.

В целом в России зарегистрировано более 314 тыс. самозанятых.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили законопроект о внедрении налога на самозанятых еще в 19 регионах России.