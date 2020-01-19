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Макгрегор победил Серроне в первом бою после проигрыша Нурмагомедову

11:18, 19.01.2020
Макгрегор победил Серроне в первом бою после проигрыша Нурмагомедову
Фото: скриншот

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вышел победителем из поединка с американцем Дональдом Серроне. Он отправил противника в нокаут уже на 40-ой секунде первого раунда.

Макгрегор показал, что может достойно вернуться в октагон. Этот поединок стал для ирландца первым после поражения от Нурмагомедова, который забрал у бойца чемпионский титул в 2018 году.

Карт UFC 246 прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Спорт
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