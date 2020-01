Макгрегор победил Серроне в первом бою после проигрыша Нурмагомедову

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вышел победителем из поединка с американцем Дональдом Серроне. Он отправил противника в нокаут уже на 40-ой секунде первого раунда.

Макгрегор показал, что может достойно вернуться в октагон. Этот поединок стал для ирландца первым после поражения от Нурмагомедова, который забрал у бойца чемпионский титул в 2018 году.

Карт UFC 246 прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Conor McGregor combusts Donald «Cowboy» Cerrone in 40 seconds proper. Setting aside my thoughts on the man, the «Notorious» one is a damn thrilling fighter. pic.twitter.com/IIdIljGdhz