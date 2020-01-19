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Хабиров рассказал о лидерстве Башкирии по внедрению спортивной борьбы в школах

09:03, 19.01.2020
Хабиров рассказал о лидерстве Башкирии по внедрению спортивной борьбы в школах
Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика входит в число лидеров по внедрению спортивной борьбы в школах.

«В этом году в пилотном проекте участвовали 16 школ Башкортостана. Дальше замахиваемся на 46», — написал в соцсетях глава РБ.

Хабиров добавил, что с этого года в республике стартует программа «Сельский тренер», Согласно этой программе 100 тренеров из сельской местности РБ смогут рассчитывать на 600 тысяч рублей.

СпортОбществоВласть Башкортостан
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