Хабиров рассказал о лидерстве Башкирии по внедрению спортивной борьбы в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика входит в число лидеров по внедрению спортивной борьбы в школах.

«В этом году в пилотном проекте участвовали 16 школ Башкортостана. Дальше замахиваемся на 46», — написал в соцсетях глава РБ.

Хабиров добавил, что с этого года в республике стартует программа «Сельский тренер», Согласно этой программе 100 тренеров из сельской местности РБ смогут рассчитывать на 600 тысяч рублей.