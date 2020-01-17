«Трудовика» из приюта «Акчарлак» отстранили от работы

Отстранен от работы инструктор по труду Марсиль Х. социального приюта «Акчарлак» в селе Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района Татарстана, о скандале написало вчера «Реальное время».



Факт отстранения работника в связи с возбуждением уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении воспитанниц приюта нашему изданию подтвердили в Минтрудсоцзащиты Татарстана.

Расследование началось в среду в связи с тем, что видеозапись разговора, в котором воспитанницы приюта жалуются на домогательства со стороны инструктора труда и бездействие «Гульфии апы» — заведующей приемным отделением приюта Гульфии Амировой, была выложена в сеть интернет.