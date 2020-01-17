Источник: в РТ после жалоб воспитанниц приюта на домогательства возбуждено уголовное дело

Фото: кадр видео из соцсети

После жалоб воспитанниц приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Информацию подтвердил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.



По имеющимся данным, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица. По словам знакомой матери одной из девочек Лианы Тимерхановой, показания детей подтвердились после прохождения полиграфа.

Напомним, что воспитанницы приюта пожаловались, как некий «Марсель абый», работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр. Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину организовать проверку.