Появилось видео спасения охранницы Fix Price из горящего магазина

Фото: кадр видео МВД РТ

МЧС по РТ опубликовало видео спасения женщины из горящего магазина Fix Price в Зеленодольске.

На кадрах видно, что пожарным пришлось болгаркой выламывать дверь. Женщину обнаружили уже без сознания. Ее вытащили из здания на своеобразных носилках. Слышно, что спасатели стараются не повредить голову пострадавшей.

Женщина была госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения.

Напомним, что пожар в магазине произошел сегодня утром. В магазине, где располагается Fix Price, загорелись потолочные перекрытия на площади в 60 квадратных метров.

